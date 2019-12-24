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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:45

Re: Sense Bank

если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:39

  nekefer написав:если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/

Інформація у ЗМІ щодо скасування санкцій ЄС проти Михайла Фрідмана і Петра Авена не впливає на статус АТ «Сенс Банк». Наразі 100% акцій АТ «Сенс Банк» належить державі. Жодних змін у статусі банку не відбулося. Змін у роботі банку із клієнтами немає та наразі не планується.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:35

Sense Bank,
скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)

тех.поддержка в чате говорит, что нельзя,
но в тарифах есть такие пункты:
8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується
10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Кому верить? :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:14

  Driver написав:Sense Bank,
скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)

тех.поддержка в чате говорит, что нельзя,
но в тарифах есть такие пункты:
8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується
10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Кому верить? :shock:

Вітаю! Дійсно, неможливо оформити додаткову картку до Хамелеона :(
А от щодо тарифів, дякую, уточню щоб оновили інформацію. Вибачаюся, що вас заплутали цим.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:54

""неможливо оформити додаткову картку до Хамелеона""

Відколи? Відкрив собі другу в вересні 2022. Обидві активні.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:05

Re: Sense Bank

  alibob написав:Відколи? Відкрив собі другу в вересні 2022. Обидві активні.

Так, раніше була така можливість, але з 23.08.23 оформлення додаткової картки до Хамелеона стало недоступне.
Тому зараз можна насолоджуватись лише однієї карткою Хамелеон 😢
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:51

Признавайтесь, кто это был?

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де у нього виник протиправний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом, на ґрунті демонстративної зневаги щодо моральності відносно громадян, ОСОБА_3 , діючи умисно, з винятковим цинізмом, ігноруючи норми моралі та етики, нахабно виявляючи своє зневажливе ставлення до загальноприйнятих правил та норм поведінки і моралі, суспільства, за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу "Sense Super App: мобільний банк" та, здійснив відеодзвінок до служби клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк", та, потрапивши до відеочату з фахівцем 1 категорії відділу клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк" потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав вести себе непристойно, а саме відвівши відеокамеру від свого обличчя, направив її на свій оголений статевий орган та почав демонстративно здійснювати акт онанізму, в зв?язку з чим, ОСОБА_4 зробила ОСОБА_3 зауваження та завершила відеодзвінок.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/118125074
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:22

  IMPRINTER написав:Признавайтесь, кто это был?

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де у нього виник протиправний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом, на ґрунті демонстративної зневаги щодо моральності відносно громадян, ОСОБА_3 , діючи умисно, з винятковим цинізмом, ігноруючи норми моралі та етики, нахабно виявляючи своє зневажливе ставлення до загальноприйнятих правил та норм поведінки і моралі, суспільства, за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу "Sense Super App: мобільний банк" та, здійснив відеодзвінок до служби клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк", та, потрапивши до відеочату з фахівцем 1 категорії відділу клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк" потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав вести себе непристойно, а саме відвівши відеокамеру від свого обличчя, направив її на свій оголений статевий орган та почав демонстративно здійснювати акт онанізму, в зв?язку з чим, ОСОБА_4 зробила ОСОБА_3 зауваження та завершила відеодзвінок.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/118125074

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sens
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vpchelko
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