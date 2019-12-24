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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:01
Driver Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей 👌
*Андрій
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:19
Driver написав:
Вопрос: как активировать физическую карту
Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.
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kulikrom
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:26
kulikrom написав:
Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.
Понял, принял. Спасибо!
А первую операцию нужно делать чипом? (чтобы пин-код прописать в чип)
Или необязательно?
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Driver
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:33
Driver написав:
А первую операцию нужно делать чипом?
не знаю, бо сам наразі платик одразу ховаю, а користуюсь яблукофоном для сплати. От саме АТБ від Сенсу первинно використав у додатку СкануйКупуй, здійснивши епплпей, бо там, навіть якщо картка підвязана, необхідно кожного разу цвв вводити, зайві рухи.Та й взвгалі, вибачте за уточнення, для мене останнім часом сходити в АТБ, то означає додаток відкрити, замовити, сплатити на сайті та в зручний час зайти щоб отримати.
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kulikrom
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43
Driver написав: kulikrom написав:
Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.
Понял, принял. Спасибо!
А первую операцию нужно делать чипом? (чтобы пин-код прописать в чип)
Или необязательно?
Це не обов'язково, оскільки пін зберігається після активації картки😊
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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