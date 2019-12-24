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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1176117711781179

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Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:01

Driver Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12525
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:19

Re: Sense Bank

  Driver написав:Вопрос: как активировать физическую карту

Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.
kulikrom
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Повідомлень: 1518
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:26

  kulikrom написав:Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.

Понял, принял. Спасибо!

А первую операцию нужно делать чипом? (чтобы пин-код прописать в чип)
Или необязательно?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:33

Re: Sense Bank

  Driver написав:А первую операцию нужно делать чипом?

не знаю, бо сам наразі платик одразу ховаю, а користуюсь яблукофоном для сплати. От саме АТБ від Сенсу первинно використав у додатку СкануйКупуй, здійснивши епплпей, бо там, навіть якщо картка підвязана, необхідно кожного разу цвв вводити, зайві рухи.Та й взвгалі, вибачте за уточнення, для мене останнім часом сходити в АТБ, то означає додаток відкрити, замовити, сплатити на сайті та в зручний час зайти щоб отримати.
kulikrom
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Повідомлень: 1518
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43

  Driver написав:
  kulikrom написав:Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.

Понял, принял. Спасибо!

А первую операцию нужно делать чипом? (чтобы пин-код прописать в чип)
Или необязательно?

Це не обов'язково, оскільки пін зберігається після активації картки😊
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12525
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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  #<1 ... 1176117711781179
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