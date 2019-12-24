Driver Вже пишу вам в особисті для уточнення деталей 👌
*Андрій
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:19
Re: Sense Bank
Було так саме з фіз.карткою АТБ. В моєму випадку, я попередньо випустив віртуальну, встановив по ній пін. Так отой пін підвязався й до фізичної, яку я намагався активувати в додатку, теж піймав такі помилки, плюнув, та сходив в АТБ, первірив дієздатність фізичної картки. Тобто, для себе вирішив, якщо віртуалка вже активна й з тим же номером приходить фізична, то вона теж вже активна.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:26
Понял, принял. Спасибо!
А первую операцию нужно делать чипом? (чтобы пин-код прописать в чип)
Или необязательно?
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:33
Re: Sense Bank
не знаю, бо сам наразі платик одразу ховаю, а користуюсь яблукофоном для сплати. От саме АТБ від Сенсу первинно використав у додатку СкануйКупуй, здійснивши епплпей, бо там, навіть якщо картка підвязана, необхідно кожного разу цвв вводити, зайві рухи.Та й взвгалі, вибачте за уточнення, для мене останнім часом сходити в АТБ, то означає додаток відкрити, замовити, сплатити на сайті та в зручний час зайти щоб отримати.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:43
Це не обов'язково, оскільки пін зберігається після активації картки😊
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:02
Re: Sense Bank
Если в приложении на обложке карты исчезла надпись "Digital", то физический пластик уже активен.
На карте рандомный ПИН уже стоит. Для его синхронизации стоило бы сделать операцию через чип. Ну это на тот случай, если операция проводится с офлайн-авторизацией. На территории Украины таких операций не встречал, в основном всё операции проходят с онлайн-авторизацией.
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