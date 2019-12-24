Доброго ранку!
Оскільки ми з вами вже спілкувались, то я швиденько перегляну стан вашої картки й повернусь до вас у приватні повідомлення, аби надати відповідь)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:13
Re: Sense Bank
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