Доброго ранку!
Оскільки ми з вами вже спілкувались, то я швиденько перегляну стан вашої картки й повернусь до вас у приватні повідомлення, аби надати відповідь)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Суб 13 кві, 2024 08:13
Re: Sense Bank
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:15
Re: Sense Bank
История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут .
Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.
И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.
З.ы.: лордам можно не возбуждаться.
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:21
Re: Sense Bank
Давайте не будемо забирати у Ярослава в його вихідний таку можливість 😉
Але хотілось б все ж таки більш детально поглянути на ситуацію та розібратись, щоб розставити крапочки на "і" і зайвих питань не лишилось!
Зараз вже стукаюсь до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити дані й зайнятись аналізом цієї, безперечно цікавої, ситуації 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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