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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1177117811791180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:13

Re: Sense Bank

  Driver написав:Да, исчезла надпись.
То есть физической картой уже можно пользоваться?

Доброго ранку!
Оскільки ми з вами вже спілкувались, то я швиденько перегляну стан вашої картки й повернусь до вас у приватні повідомлення, аби надати відповідь)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:15

Re: Sense Bank

История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут :) .

Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.

И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.

З.ы.: лордам можно не возбуждаться.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:21

Re: Sense Bank

  посетитель написав:лордам можно не возбуждаться.

Давайте не будемо забирати у Ярослава в його вихідний таку можливість 😉

Але хотілось б все ж таки більш детально поглянути на ситуацію та розібратись, щоб розставити крапочки на "і" і зайвих питань не лишилось!
Зараз вже стукаюсь до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити дані й зайнятись аналізом цієї, безперечно цікавої, ситуації 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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  #<1 ... 1177117811791180
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