RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:13

Re: Sense Bank

  Driver написав:Да, исчезла надпись.
То есть физической картой уже можно пользоваться?

Доброго ранку!
Оскільки ми з вами вже спілкувались, то я швиденько перегляну стан вашої картки й повернусь до вас у приватні повідомлення, аби надати відповідь)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:15

Re: Sense Bank

История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут :) .

Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.

И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.

З.ы.: лордам можно не возбуждаться.
посетитель
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:21

Re: Sense Bank

  посетитель написав:лордам можно не возбуждаться.

Давайте не будемо забирати у Ярослава в його вихідний таку можливість 😉

Але хотілось б все ж таки більш детально поглянути на ситуацію та розібратись, щоб розставити крапочки на "і" і зайвих питань не лишилось!
Зараз вже стукаюсь до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити дані й зайнятись аналізом цієї, безперечно цікавої, ситуації 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12527
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:30

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?
Да девчушка, например, спокойно могла 2 года назад повестись на замануху коробейника в Эпике, ну который за рукав всех дергает при входе и предлагает от прям за 5 мин выдать карту со скидкой в 2%, и дать свой пачпорт-код для скидочной карты...а потом даж ее не активировать
Отак полу-клиенты и выходят ((
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:49

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?
Да девчушка, например, спокойно могла 2 года назад повестись на замануху коробейника в Эпике, ну который за рукав всех дергает при входе и предлагает от прям за 5 мин выдать карту со скидкой в 2%, и дать свой пачпорт-код для скидочной карты...а потом даж ее не активировать
Отак полу-клиенты и выходят ((

Девчушка НЕ могла повестись.Я уже говорил она вменяемая и отдает себе отчёт что делает и не даёт свои данные кому попало.(Отдельное спасибо за девчушку, здаётся мне она не сильно младше вас) )).По данным сени клиент был заведен полгода назад.

Ну и это не даёт ответа на второй вопрос: как так получается что она смогла зарегистрироваться клиентом сейчас если она УЖЕ клиент как утверждается.
посетитель
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:10

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов

Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 29.07.22
Подякував: 517 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:26

Re: Sense Bank

  посетитель написав:По данным сени клиент был заведен полгода назад.
не могла бути ситуація, що ваша знайома пів року тому зареєструвалася, а потім закрила карту і видалила аккаунт?
otshelnick1
 
Повідомлень: 210
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:35

  otshelnick1 написав:
  посетитель написав:По данным сени клиент был заведен полгода назад.
не могла бути ситуація, що ваша знайома пів року тому зареєструвалася, а потім закрила карту і видалила аккаунт?

Нет.Говорю ж человек вменяемый.Ну как бы напрочь забыть что ты регистрировался в банке полгода назад, а потом удалил приложение , перед этим удалив аккаунт, это надо совсем не адекватным быть.
посетитель
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:41

  Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов

Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...


вот это вот более правдоподобное объяснение откуда слили данные.Чем "у тебя склероз ты просто не помнишь".
посетитель
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:21

  Дюрі-бачі написав:Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...

Я так когда то давно единственный раз в жизни технику покупал в кредит, как раз от Альфы, и тоже в пакете мне выдали карту которой я не разу не воспользовался пока не сдохла, но карта таки осталась в истории.
Feh14
 
Повідомлень: 101
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1178117911801181>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1222 254177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.