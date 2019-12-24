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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:32

  Feh14 написав:
  Дюрі-бачі написав:Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...

Я так когда то давно единственный раз в жизни технику покупал в кредит, как раз от Альфы, и тоже в пакете мне выдали карту которой я не разу не воспользовался пока не сдохла, но карта таки осталась в истории.

Ба більше, при подачі просто заявки на стойці на такий споживчий кредит,ьнавіть при не оформленні, або оформленні не від альфи чи відмови в наданні – воно вважає вас клієнтом, бо має ваш паспорт, анкєтку і таке інше
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Повідомлень: 97
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13

Re: Sense Bank

посетитель, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета. ;)
Howl
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Повідомлень: 5916
З нами з: 08.03.18
Подякував: 545 раз.
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  #<1 ... 1178117911801181
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