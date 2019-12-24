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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:32
Feh14 написав: Дюрі-бачі написав:
Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...
Я так когда то давно единственный раз в жизни технику покупал в кредит, как раз от Альфы, и тоже в пакете мне выдали карту которой я не разу не воспользовался пока не сдохла, но карта таки осталась в истории.
Ба більше, при подачі просто заявки на стойці на такий споживчий кредит,ьнавіть при не оформленні, або оформленні не від альфи чи відмови в наданні – воно вважає вас клієнтом, бо має ваш паспорт, анкєтку і таке інше
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13
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, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета.
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