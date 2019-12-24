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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181

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Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:32

  Feh14 написав:
  Дюрі-бачі написав:Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...

Я так когда то давно единственный раз в жизни технику покупал в кредит, как раз от Альфы, и тоже в пакете мне выдали карту которой я не разу не воспользовался пока не сдохла, но карта таки осталась в истории.

Ба більше, при подачі просто заявки на стойці на такий споживчий кредит,ьнавіть при не оформленні, або оформленні не від альфи чи відмови в наданні – воно вважає вас клієнтом, бо має ваш паспорт, анкєтку і таке інше
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13

Re: Sense Bank

посетитель, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета. ;)
Howl
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Повідомлень: 5917
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:13

  Howl написав:На карте рандомный ПИН уже стоит. Для его синхронизации стоило бы сделать операцию через чип. Ну это на тот случай, если операция проводится с офлайн-авторизацией.

То есть если на земле не сделать операцию через чип, физически вставив карточку в терминал, то на борту самолета операция с офлайн-авторизацией не пройдет?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:23

  посетитель написав:История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут :) .

Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.

И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.

З.ы.: лордам можно не возбуждаться.

Вона була клієнтом Укрсоца?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:40

  Кочевник написав:
  посетитель написав:История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут :) .

Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.

И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.

З.ы.: лордам можно не возбуждаться.

Вона була клієнтом Укрсоца?


Нет.Да и полгода назад( когда она якобы завелась как клиент как утверждает поддержка сенса) укрсоца давно не было.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:44

  Howl написав:посетитель, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета. ;)

Проверю при возможности.Но с большой вероятностью там ничего не будет.Как сказала поддержка сенса, и тут я им верю, такого-то числа был заведен клиент, но больше никаких продуктов не открывалось.
посетитель
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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