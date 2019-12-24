|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:32
Feh14 написав: Дюрі-бачі написав:
Мене колись так Фокстрот зробив клієнтом Альфи, коли зареєстрував картку лояльності багато років тому...
Я так когда то давно единственный раз в жизни технику покупал в кредит, как раз от Альфы, и тоже в пакете мне выдали карту которой я не разу не воспользовался пока не сдохла, но карта таки осталась в истории.
Ба більше, при подачі просто заявки на стойці на такий споживчий кредит,ьнавіть при не оформленні, або оформленні не від альфи чи відмови в наданні – воно вважає вас клієнтом, бо має ваш паспорт, анкєтку і таке інше
-
24589
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13
посетитель
, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5918
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:13
Howl написав:
На карте рандомный ПИН уже стоит. Для его синхронизации стоило бы сделать операцию через чип. Ну это на тот случай, если операция проводится с офлайн-авторизацией.
То есть если на земле не сделать операцию через чип, физически вставив карточку в терминал, то на борту самолета операция с офлайн-авторизацией не пройдет?
-
AZTECA
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 28.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:23
посетитель написав:
История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут
.
Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.
И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.
З.ы.: лордам можно не возбуждаться.
Вона була клієнтом Укрсоца?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2382
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:40
Кочевник написав: посетитель написав:
История для понимания что сеня может в любой момент сделать из тебя дурака и кинуть.А то расслабились тут
.
Открыла знакомая по моей ссылке карточку сени.До этого ни в альфе не в сенсе клиентом не была.Все как положено.Должны сто кешью докинуть.Не докинули.Я ими вообще не пользуюсь, но стало интересно почему не начислили.Позвонили.Ответ интересный: а вы уже полгода назад регистрировались в приложении.Чиво пля???!!!Во-первых знакомая человек вменяемый и как бы свои действия помнит если что.Ну ладно, то такое - это не аргумент сене.Второй вопрос: а как так получается что если человек по вашим словам уже зарегистрирован в приложении, это приложение даёт зарегистрироваться второй раз?Оно ж когда указываешь номер телефона если по нему уже есть зарегистрированный клиент должно соответственно говорить что клиент уже существует.А так оно всё по стандартной процедуре прошло: документы, анкета и т.д.Ответ: да странно, мы разберемся.Итог: разобрались, вы деб илка, вы до этого регистрировались.Ответа на второй вопрос так и не дали.
И во тут возникает более серьезный вопрос.Каким образом у сени появляется зарегистрированные клиенты без ведома собственно этих клиентов?И сколько их таких, что люди даже не подозревают что они являются клиентом этого банка, а выясняется это случайно.А если человек уже у них зарегистрирован то получается можно и открыть, например, кредитную карточку, всё также без ведома клиента.Что то не то у сени с безопасностью в общем.
З.ы.: лордам можно не возбуждаться.
Вона була клієнтом Укрсоца?
Нет.Да и полгода назад( когда она якобы завелась как клиент как утверждает поддержка сенса) укрсоца давно не было.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1037
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:44
Howl написав:посетитель
, ну в Sense SuperApp сами сформируйте справки про закрытие кредита и закрытые карточные счета.
Проверю при возможности.Но с большой вероятностью там ничего не будет.Как сказала поддержка сенса, и тут я им верю, такого-то числа был заведен клиент, но больше никаких продуктов не открывалось.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1037
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:13
to:Sense Bank
Доброго ранку! При спробі поповнити депозит, сьогодні зранку видає, що немає наявних рахунків для цього, планові роботи в superapp?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:21
melkh Так, наразі проводяться регламентні роботи по продуктам «Депозити» та «Збірка». У період проведення робот буде повна недоступність оформлення/поповнення. Орієнтовний час завершення 9:30. Якщо щось з часом зміниться, то я повідомлю про це 👌
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12528
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:49
AZTECA написав:
То есть если на земле не сделать операцию через чип, физически вставив карточку в терминал, то на борту самолета операция с офлайн-авторизацией не пройдет?
Да.
Бесконтакт не работает, если на карте не прописан ПИН (офлайн ПИН). А поскольку он работает, то на карте какой-то ПИН установлен. В приложении банка устанавливается онлайн ПИН. И если они рассинхронизированы (синхронизация происходит при онлайн авторизации в банкомате и, возможно, в терминале при использовании чипа), то как новый онлайн ПИН запишется на карту в виде офлайн ПИН?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5918
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1223
|254268
|
Пон 15 кві, 2024 09:50
emeta
|
|14
|12548
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|