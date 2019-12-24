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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:58
друзья в чём подвох кредитки хамелион, на чём банк зарабатывает?https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
коммунизм
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:01
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20
грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 100 грн
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ramzes4
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:22
В застосунку зникли інвестиції.
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AlexTk
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:30
AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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2
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:33
Sense Bank написав: AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так
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AlexTk
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