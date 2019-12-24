Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:58
друзья в чём подвох кредитки хамелион, на чём банк зарабатывает?
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
коммунизм
vitaliiangel
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Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3338 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:01
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20
грн. і більше на кінець Розрахункового періоду)
100 грн
ramzes4
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:22
В застосунку зникли інвестиції.
AlexTk
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:30
AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:33
Sense Bank написав: AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так
AlexTk
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:57
2 швидких депозита - один показує 1/3 залишилося днів, інший 3/3 - в обох немає можливості відмінити продовження депозиту. воно що тільки на 2/3 днів доступне? чи тільки у робочий час? чому не зробити пояснення якого х.. той повзунок не активний коли його намагаєшся тицнути?
DmitryZP
Повідомлень: 4490
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