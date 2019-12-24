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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1179118011811182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:58

друзья в чём подвох кредитки хамелион, на чём банк зарабатывает?
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
коммунизм
vitaliiangel
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Повідомлень: 23011
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:01

  vitaliiangel написав:друзья в чём подвох кредитки хамелион, на чём банк зарабатывает?
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
коммунизм

Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20
грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 100 грн
ramzes4
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Повідомлень: 1065
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2325 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:22

В застосунку зникли інвестиції.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 599
З нами з: 08.09.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:30

  AlexTk написав:В застосунку зникли інвестиції.

Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили ;)
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12530
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:33

  Sense Bank написав:
  AlexTk написав:В застосунку зникли інвестиції.

Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили ;)
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так
AlexTk
2
 
Повідомлень: 599
З нами з: 08.09.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:57

2 швидких депозита - один показує 1/3 залишилося днів, інший 3/3 - в обох немає можливості відмінити продовження депозиту. воно що тільки на 2/3 днів доступне? чи тільки у робочий час? чому не зробити пояснення якого х.. той повзунок не активний коли його намагаєшся тицнути?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 811 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:18

А чого не пише, що мін платіж внесений? Ще вчора в опер час вніс на Хам-он з White на рахунок.
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Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3618 раз.
Подякували: 5875 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:20

DmitryZP в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.
melkh
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Повідомлень: 956
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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