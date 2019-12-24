Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:58
друзья в чём подвох кредитки хамелион, на чём банк зарабатывает?
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
коммунизм
vitaliiangel
Повідомлень: 23010
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:01
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20
грн. і більше на кінець Розрахункового періоду)
100 грн
ramzes4
Повідомлень: 1065
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2325 раз.
Подякували: 288 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:22
В застосунку зникли інвестиції.
AlexTk
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З нами з: 08.09.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 101 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:30
AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12530
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 17:33
Sense Bank написав: AlexTk написав:
В застосунку зникли інвестиції.
Вітаю! Спостерігалися тимчасові проблеми, але все вже добре, швиденько виправили
Перевірте, будь ласка, у себе, чи все зараз добре?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
так
AlexTk
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Повідомлень: 599
З нами з: 08.09.09
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:57
2 швидких депозита - один показує 1/3 залишилося днів, інший 3/3 - в обох немає можливості відмінити продовження депозиту. воно що тільки на 2/3 днів доступне? чи тільки у робочий час? чому не зробити пояснення якого х.. той повзунок не активний коли його намагаєшся тицнути?
DmitryZP
Повідомлень: 4491
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Подякував: 19 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:18
А чого не пише, що мін платіж внесений? Ще вчора в опер час вніс на Хам-он з White на рахунок.
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3042
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3618 раз.
Подякували: 5875 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:20
DmitryZP в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.
melkh
Повідомлень: 956
З нами з: 14.07.10
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Подякували: 79 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:51
melkh написав: DmitryZP
в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.
Аналогічно.
nord
Повідомлень: 430
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 20 раз.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:33
Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Stargazer212
Повідомлень: 127
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
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