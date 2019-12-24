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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:44
nord написав: melkh написав:DmitryZP
в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.
Аналогічно.
Зручний застосунок - якщо щось не працює то просто зайди пізніше
Особливо це зручно коли в останній день відміни функціонал вирішив "відпочити"...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:51
Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:02
Zochan написав:
Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.
Дякую!
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