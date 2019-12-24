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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:44

  nord написав:
  melkh написав:DmitryZP в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.

Аналогічно.


Зручний застосунок - якщо щось не працює то просто зайди пізніше :)
Особливо це зручно коли в останній день відміни функціонал вирішив "відпочити"...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4491
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:51

Re: Sense Bank

Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.
Zochan
 
Повідомлень: 1130
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Подякував: 188 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:02

  Zochan написав:
Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.

Дякую!
Stargazer212
 
Повідомлень: 127
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