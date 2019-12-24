RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:44

  nord написав:
  melkh написав:DmitryZP в мене таке було точно, на наступний день попустило, нікуди не звертався.

Аналогічно.


Зручний застосунок - якщо щось не працює то просто зайди пізніше :)
Особливо це зручно коли в останній день відміни функціонал вирішив "відпочити"...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:51

Re: Sense Bank

Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.
Zochan
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 22.10.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:02

  Zochan написав:
Stargazer212 написав:Друзі, хтось оплачує комуналку через сенс? Нормально все доходить? Дякую.
Так, нормально все доходить.

Дякую!
Stargazer212
 
Повідомлень: 127
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:00

#явшоке :mrgreen: на ветке никто не пишет больше двух суток
flysoulfly
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:37

Одно из условий бесплатности пакетки - среднемесячный остаток.
Виден в приложухе.
Когда (во сколько) он обновляется ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7643
З нами з: 27.12.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58

  mustbe написав:Одно из условий бесплатности пакетки - среднемесячный остаток.
Виден в приложухе.
Когда (во сколько) он обновляется ?

Вітаю! Підрахунок за звичаєм відбувається після операційного дня, десь після 19:00 години відбувається розрахунок по залишку коштів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:19

Re: Sense Bank

А нагадайте, будь ласка, яку максимальну суму валюти зараз можна купити онлайн через застосунок?

Еквівалент 50 тис.грн так і залишилося?
посетитель
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:21

Re: Sense Bank

  посетитель написав:А нагадайте, будь ласка, яку максимальну суму валюти зараз можна купити онлайн через застосунок?

Еквівалент 50 тис.грн так і залишилося?

Вітаю, все вірно, 50 000 грн на місяць ліміт. А також можна оформити ще депозит, якщо цікавить, макс сума - до 200 000 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1180118111821183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 255001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6057)
19.04.2024 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.