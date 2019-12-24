Зручний застосунок - якщо щось не працює то просто зайди пізніше
Особливо це зручно коли в останній день відміни функціонал вирішив "відпочити"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:44
Додано: Вів 16 кві, 2024 16:51
Re: Sense Bank
Так, нормально все доходить.
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:02
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:37
Одно из условий бесплатности пакетки - среднемесячный остаток.
Виден в приложухе.
Когда (во сколько) он обновляется ?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:19
Re: Sense Bank
А нагадайте, будь ласка, яку максимальну суму валюти зараз можна купити онлайн через застосунок?
Еквівалент 50 тис.грн так і залишилося?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:21
Re: Sense Bank
Вітаю, все вірно, 50 000 грн на місяць ліміт. А також можна оформити ще депозит, якщо цікавить, макс сума - до 200 000 грн.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 20 кві, 2024 20:13
Такой вопрос.
Платил картой Ред 2.0 на выходных. Покупки от 500 грн.
Только кредитными.
По идее, должны были начислить 2% акционного кэшбека.
По факту на каждой покупке недоначислили 1-2 копейки:
- покупка 1660,86 грн - начислили кэшбек 33,20 грн (хотя должны были 33,2172 грн)
- покупка 1225 грн - начислили кэшбек 24,48 грн (хотя должны были 24,50 грн)
- покупка 948,90 грн - начислили кэшбек 18,96 грн (хотя должны были 18,978 грн)
и так по каждой покупке - недоначислено по 1-2 коп
Это баг? или какое-то хитрое, далеко спрятанное условие?
Додано: Суб 20 кві, 2024 20:28
Driver у жадной Алки после того как она стала баловаться орехами стал применяться дебильный (как по мне) принцип - кэшбек начисляется только на сумму траты кратную 2 грн. на все что не кратно (то есть в зависимости от суммы покупки от 0,01 до 1,99) кэшью не начисляется. Ну такая она Алка (ныне Сеня) экономная - так по копейке по копейке - зарабатывает на орехах, периодически вводя в непонимание таких людей как вы не знакомых с данной фичей .
И да в правилах это есть, просто мало кто на эту хрень обращает внимание, полагая что тут все стандартно - по математике...
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