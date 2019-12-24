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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:34
WallNutPen написав:
кэшбек начисляется только на сумму траты кратную 2 грн.
кратну 2 це означає лише на парні ціни???
2-4-8-100-1000?
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greenozon
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens