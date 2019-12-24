RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1181118211831184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:34

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:кэшбек начисляется только на сумму траты кратную 2 грн.

кратну 2 це означає лише на парні ціни???
2-4-8-100-1000?
greenozon
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:48

Re: Sense Bank

Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 18.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:12

  Бекас написав:Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?

Нєєє, ну хто фішку рубить, то от рахуйте: 10 банок з КБ до 500грн, та чоловік+дружина от під 8Кгрн/міс і наколядовали :mrgreen:
а можна ще і дропів нахопати... ну хоча б тещу+зятя :mrgreen:
;@)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 05.05.21
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19

Amethyst

Але ж той кешбек не просто так дають - треба щось постійно купувати,витрачаючи суми,які набагато більші за 8тис.грн... Купувати щось просто заради кешбеку?
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 429
З нами з: 18.01.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1181118211831184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, novichok, valya, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 255087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11834)
21.04.2024 20:19
Ринок ОВДП (6065)
21.04.2024 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.