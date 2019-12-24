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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:34
WallNutPen написав:
кэшбек начисляется только на сумму траты кратную 2 грн.
кратну 2 це означає лише на парні ціни???
2-4-8-100-1000?
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greenozon
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:48
Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
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Бекас
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:12
Бекас написав:
Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
Нєєє, ну хто фішку рубить, то от рахуйте: 10 банок з КБ до 500грн, та чоловік+дружина от під 8Кгрн/міс і наколядовали
а можна ще і дропів нахопати... ну хоча б тещу+зятя
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Amethyst
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19
Amethyst
Але ж той кешбек не просто так дають - треба щось постійно купувати,витрачаючи суми,які набагато більші за 8тис.грн... Купувати щось просто заради кешбеку?
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Бекас
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Пон 18 бер, 2024 17:16
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