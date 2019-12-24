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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 18:34
WallNutPen написав:
кэшбек начисляется только на сумму траты кратную 2 грн.
кратну 2 це означає лише на парні ціни???
2-4-8-100-1000?
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greenozon
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:48
Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
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Бекас
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:12
Бекас написав:
Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
Нєєє, ну хто фішку рубить, то от рахуйте: 10 банок з КБ до 500грн, та чоловік+дружина от під 8Кгрн/міс і наколядовали
а можна ще і дропів нахопати... ну хоча б тещу+зятя
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Amethyst
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19
Amethyst
Але ж той кешбек не просто так дають - треба щось постійно купувати,витрачаючи суми,які набагато більші за 8тис.грн... Купувати щось просто заради кешбеку?
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Бекас
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:40
Бекас написав:Amethyst
Але ж той кешбек не просто так дають - треба щось постійно купувати,витрачаючи суми,які набагато більші за 8тис.грн... Купувати щось просто заради кешбеку?
Ну так, треба витрачати гроші на таке щось, щоби гроші не витрачалися... вірніше -- поверталися з кешбеком...ну як нерозмінний п'ятак у свинорила.
Але в мене тут кРаплі правди закінчилися
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Amethyst
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:55
- Скільки у вас коштує крапля?
- Хм, крапля? Ніскільки.
- Тоді накапайте стаканчик
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Oberon
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:47
Amethyst написав: Бекас написав:
Невже той кешбек такий великий - що про нього тут стільки пишеться?
Нєєє, ну хто фішку рубить, то от рахуйте: 10 банок з КБ до 500грн, та чоловік+дружина от під 8Кгрн/міс і наколядовали
а можна ще і дропів нахопати... ну хоча б тещу+зятя
;@)
Воно так працює коли гроші кредитні та безготівкові, неодноразово приклад купівлі на ринку за готівку - середній чек нижче на 10% .
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sens
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Додано: Пон 22 кві, 2024 08:41
Розпочинаємо ранок з кави та гарного настрою
Хоча за вікном і дощить, а курс вже вище 40+ 👀
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:50
Sense Bank написав:
Розпочинаємо ранок з кави та гарного настрою
Хоча за вікном і дощить, а курс вже вище 40+ 👀
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та лаана, купити вам онлайн по 39.90 шолі?
Ви ж 5 банка з кінця по курсу серед 60 де є онлайн
Навіть у Привата 40.00 ранком ))
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Amethyst
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:59
Amethyst написав:
Та лаана, купити вам онлайн по 39.90 шолі?
Та наче середня ціна покупки менша курсу зараз, то вже добре 😏
Amethyst написав:
Навіть у Привата 40.00 ранком ))
Можливо підтягнуться за нами.. або ми ж за ними 😅
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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