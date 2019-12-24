Sense Bank
Чи треба тягнутись за тим хто не бажає бути лідером. Він приречений тягнутись у хвості, хоча дивлячись назад гадає що він перший.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:37
Sense Bank
Чи треба тягнутись за тим хто не бажає бути лідером. Він приречений тягнутись у хвості, хоча дивлячись назад гадає що він перший.
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:20
Підскажіть на досвіді - дострокове погашення частини розстрочки по виписці проходе день в день? Щось ліміту не вистачає
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:34
Так, поточним оперднем.
Сам кредліміт при достроковому погашенні Розстрочки не додасться і не вивільниться!
Таке погашення перенесе частину Розстрочки на поточну заборгованість, яку треба буде погасити в грейсі до наступної РД власними коштами.
Тобто, якщо немає поточної заборгованості за мінусом Розстрочки (немає чого гасити = все в Розстрочках!), то дійсно, приходиться погашати (частково) Розстрочку і потім вносити власні гроші
ПС. А подивиться, в меню зміни ліміту... Може Алка дозволить накинути +10К
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:50
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