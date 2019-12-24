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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:37

Sense Bank
Чи треба тягнутись за тим хто не бажає бути лідером. Він приречений тягнутись у хвості, хоча дивлячись назад гадає що він перший.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:20

Підскажіть на досвіді - дострокове погашення частини розстрочки по виписці проходе день в день? Щось ліміту не вистачає
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:34

  kulikrom написав:Підскажіть на досвіді - дострокове погашення частини розстрочки по виписці проходе день в день? Щось ліміту не вистачає

Так, поточним оперднем.
Сам кредліміт при достроковому погашенні Розстрочки не додасться і не вивільниться!
Таке погашення перенесе частину Розстрочки на поточну заборгованість, яку треба буде погасити в грейсі до наступної РД власними коштами.
Тобто, якщо немає поточної заборгованості за мінусом Розстрочки (немає чого гасити = все в Розстрочках!), то дійсно, приходиться погашати (частково) Розстрочку і потім вносити власні гроші :(

ПС. А подивиться, в меню зміни ліміту... Може Алка дозволить накинути +10К :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:50

  Amethyst написав:Може Алка дозволить накинути +10К

як тільки все витратив, Аллка запропонувала збільшити, а я якось не звернув уваги...дякую за розтлумачення
kulikrom
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