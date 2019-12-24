Sense Bank
Чи треба тягнутись за тим хто не бажає бути лідером. Він приречений тягнутись у хвості, хоча дивлячись назад гадає що він перший.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:37
Sense Bank
Чи треба тягнутись за тим хто не бажає бути лідером. Він приречений тягнутись у хвості, хоча дивлячись назад гадає що він перший.
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:20
Підскажіть на досвіді - дострокове погашення частини розстрочки по виписці проходе день в день? Щось ліміту не вистачає
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:34
Так, поточним оперднем.
Сам кредліміт при достроковому погашенні Розстрочки не додасться і не вивільниться!
Таке погашення перенесе частину Розстрочки на поточну заборгованість, яку треба буде погасити в грейсі до наступної РД власними коштами.
Тобто, якщо немає поточної заборгованості за мінусом Розстрочки (немає чого гасити = все в Розстрочках!), то дійсно, приходиться погашати (частково) Розстрочку і потім вносити власні гроші
ПС. А подивиться, в меню зміни ліміту... Може Алка дозволить накинути +10К
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:50
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:48
Sense Bank
Доброго дня.
Два питання про чудовий додаток.
1. Оновлення паспортних даних як часто проводиться?
Днями з'ясувала, що програма заблокована, довелося йти до відділення.
Тепер
2. Є карта Хамелеон – була заблокована мною.
Як зараз можна карту розблокувати картку?
Того функціоналу який був - вже бачу немає в додатку.
Тап на карті в "Продуктах" та вибір у меню "Заблокувати/розблокувати картку" призводить до повідомлення - "Ми не знайшли активних карток"
WTF?
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:58
Вітаю)
1. Оновлення даних потрібно робити, якщо у вас прострочились документи, або ж була зміна в документах.
Ще одна причина по, якій в застосунку попросить оновити дані, це підходить строк повторної ідентифікації (виконується згідно з законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення")
2. Якщо картку ви заблокували самостійно, то і розблокувати можете також в застосунку.Ось інструкція:
Потрібно перевірити чи все добре у вас з карткою, оскільки виникає помилка. Тому біжу до вас в особисті)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:10
Зараз я не бачу того функціоналу, що є в інструкції.
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:29
Sense Bank
Я оновлювала дані, а карту мені вже до цього закрили і ніхто в банку не сказав сьогодні, що карткових продуктів я не маю.
У мене ж доступу не було в додаток і я не бачила, що карта анульована.
Це якийсь сюр!
Це типу квест – закрити – відкрити картку?
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:36
У вас рахунок активний, його ніхто не закривав, анульована тільки сама картка, яку можна перевипустити про що я вам писала в особистих.
Банк може анулювати картку якщо:
-протягом 6 (шести) місяців підряд клієнт не здійснював операції за Рахунком (при розрахунку строку не враховуються операцій із сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності) та
- якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн. (сто гривен, 00 копійок) або еквіваленту суму у іншій валюті, за курсом НБУ та
- відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)"
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:42
Sense Bank
Ну от знадобилася б мені картка зараз, коли була не в країні?
А її закрито.
Ви думаєте, це зручно клієнту?
Віртуальна мене не рятувала.
Ну а те, що менеджер навіть не сказала сьогодні, що карт немає, потрібно, не потрібно клієнту. Це зовсім уже ні в які ворота.
Сенс – ви не виправні.
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