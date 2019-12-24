копейка написав:Sense Bank
Ну от знадобилася б мені картка зараз, коли була не в країні?
А її закрито.
Ви думаєте, це зручно клієнту?
Віртуальна мене не рятувала.
Ну а те, що менеджер навіть не сказала сьогодні, що карт немає, потрібно, не потрібно клієнту. Це зовсім уже ні в які ворота.
Сенс – ви не виправні.
Розуміємо, що це не дуже приємно, але це питання можна легко вирішити, просто замовивши перевипуск картки.
З приводу відділення, обов'язково пропрацюємо з колегами, щоб таких ситуацій не виникало😔
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️