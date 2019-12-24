копейка написав:Sense Bank Ну от знадобилася б мені картка зараз, коли була не в країні? А її закрито. Ви думаєте, це зручно клієнту? Віртуальна мене не рятувала. Ну а те, що менеджер навіть не сказала сьогодні, що карт немає, потрібно, не потрібно клієнту. Це зовсім уже ні в які ворота. Сенс – ви не виправні.
Розуміємо, що це не дуже приємно, але це питання можна легко вирішити, просто замовивши перевипуск картки. З приводу відділення, обов'язково пропрацюємо з колегами, щоб таких ситуацій не виникало😔 Перепрошуємо за причинені незручності💙 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?
Модуль NFC на новому телефоні не працює.
Додаток було заблоковано через необхідність оновлення даних. Нічого в ньому не можна зробити, від слова зовсім. Відкривається сторінка з нагадуванням про це і все. Тобто фактично я не мала доступу до коштів, у тому числі кредитних, за які маю нести відповідальність. Щороку у відділенні у менеджера точно була. При оновленні дали тільки анкету і більше сказали нічого не потрібно.
Після оновлення даних сьогодні стало відомо, що карту до 2028 року анулювали. Але у відділенні навіть про це не спромоглися сказати, потім вже в додатку і з представником тут це вдалося з'ясувати.
Zochan написав:Термін картки закінчується 04.2024. Потрібно перевипускати картку чи термін продовжиться на 3 місяці?
Банк продовжує термін дії карток на 180 діб, тому ви можете користуватись і поточною карткою, але ж якщо ви будете проводити операції на ресурсах, де потрібно вказувати термін дії картки, такі операції будуть неуспішні👀 Ви можете в застосунку перевипустити картку і користуватись без проблем) Ось інструкція: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6278949266 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️