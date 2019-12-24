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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1184118511861187>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:34

  копейка написав:Sense Bank
Ну от знадобилася б мені картка зараз, коли була не в країні?
А її закрито.
Ви думаєте, це зручно клієнту?
Віртуальна мене не рятувала.
Ну а те, що менеджер навіть не сказала сьогодні, що карт немає, потрібно, не потрібно клієнту. Це зовсім уже ні в які ворота.
Сенс – ви не виправні. :x

Розуміємо, що це не дуже приємно, але це питання можна легко вирішити, просто замовивши перевипуск картки.
З приводу відділення, обов'язково пропрацюємо з колегами, щоб таких ситуацій не виникало😔
Перепрошуємо за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:27

копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:11

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:...але це питання можна легко вирішити, просто замовивши перевипуск картки.
Можна вирішити набагато легше це питання — картку можна реактивувавти. Деякі ваші фахівці давно це вміють робити ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:41

  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?

Модуль NFC на новому телефоні не працює.

Додаток було заблоковано через необхідність оновлення даних. Нічого в ньому не можна зробити, від слова зовсім. Відкривається сторінка з нагадуванням про це і все.
Тобто фактично я не мала доступу до коштів, у тому числі кредитних, за які маю нести відповідальність.
Щороку у відділенні у менеджера точно була.
При оновленні дали тільки анкету і більше сказали нічого не потрібно.

Після оновлення даних сьогодні стало відомо, що карту до 2028 року анулювали.
Але у відділенні навіть про це не спромоглися сказати, потім вже в додатку і з представником тут це вдалося з'ясувати.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 10:47

Re: Sense Bank

Термін картки закінчується 04.2024. Потрібно перевипускати картку чи термін продовжиться на 3 місяці?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:03

Zochan
я почти год пользовалась "просроченной" картой сенса, для тех операций которые мне нужны были, она работала (может на интернет сайтах не пропустит - срок будет писать - просрочен ...)
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:17

Re: Sense Bank

  Zochan написав:Термін картки закінчується 04.2024. Потрібно перевипускати картку чи термін продовжиться на 3 місяці?

Банк продовжує термін дії карток на 180 діб, тому ви можете користуватись і поточною карткою, але ж якщо ви будете проводити операції на ресурсах, де потрібно вказувати термін дії картки, такі операції будуть неуспішні👀
Ви можете в застосунку перевипустити картку і користуватись без проблем)
Ось інструкція: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6278949266
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:30

upd: все працює. Вибачте за незручності!

Вітаю!
Наразі є проблеми із входом в застосунок, відображенням карток.
Ми працюємо над вирішенням⚒️

Приносимо вибачення за незручності. Як тільки складність буде вирішена повідомлю про це.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:53

Re: Sense Bank

По карті Хамелеон і Вайт, які ліміти на перекази p2p та СЕП операція/день/місяць?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:00

Zochan Якщо переказувати за IBAN, то ліміт буде 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн на добу та 5 000 000 грн на місяць.
Щодо Р2Р з карток, то ліміт на одну операцію 29 999 грн, на добу 200 000 грн або 25 операцій, а на місяць 200 000 грн 100 операцій. Але враховуйте, що з Хамелеон можна переказати до 20 000 грн без комісії. З Вайт комісія за переказ буде 1%+5 грн від суми.
Переглянути ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank можете за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... rce=search

*Андрій
Sense Bank
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