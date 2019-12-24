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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:01
І ліміти на р2р для карток є загальними як на штовхання так і на тягнучку. Але з Вайта (не з Хамона!) стороння тягнучка буде таки безкоштовною на всі 100к!
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Amethyst
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens