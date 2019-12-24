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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1184118511861187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:54

  Sense Bank написав:Zochan Якщо переказувати за IBAN, то ліміт буде 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн на добу та 5 000 000 грн на місяць.
Щодо Р2Р з карток, то ліміт на одну операцію 29 999 грн, на добу 200 000 грн або 25 операцій, а на місяць 200 000 грн 100 операцій. Але враховуйте, що з Хамелеон можна переказати до 20 000 грн без комісії. З Вайт комісія за переказ буде 1%+5 грн від суми.
Переглянути ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank можете за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... rce=search

*Андрій

І ліміти на р2р для карток є загальними як на штовхання так і на тягнучку. Але з Вайта (не з Хамона!) стороння тягнучка буде таки безкоштовною на всі 100к!
Amethyst
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