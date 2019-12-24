Sense Bank написав:Zochan Якщо переказувати за IBAN, то ліміт буде 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн на добу та 5 000 000 грн на місяць. Щодо Р2Р з карток, то ліміт на одну операцію 29 999 грн, на добу 200 000 грн або 25 операцій, а на місяць 200 000 грн 100 операцій. Але враховуйте, що з Хамелеон можна переказати до 20 000 грн без комісії. З Вайт комісія за переказ буде 1%+5 грн від суми. Переглянути ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank можете за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... rce=search
*Андрій
І ліміти на р2р для карток є загальними як на штовхання так і на тягнучку. Але з Вайта (не з Хамона!) стороння тягнучка буде таки безкоштовною на всі 100к!