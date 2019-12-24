Sense Bank
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:54
Sense Bank написав: Zochan
Якщо переказувати за IBAN, то ліміт буде 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн на добу та 5 000 000 грн на місяць.
Щодо Р2Р з карток, то ліміт на одну операцію 29 999 грн, на добу 200 000 грн або 25 операцій, а на місяць 200 000 грн 100 операцій. Але враховуйте, що з Хамелеон можна переказати до 20 000 грн без комісії. З Вайт комісія за переказ буде 1%+5 грн від суми.
Переглянути ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank можете за посиланням
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... rce=search
*Андрій
І ліміти на р2р для карток є загальними як на штовхання так і на тягнучку. Але з Вайта (не з Хамона!) стороння тягнучка буде таки безкоштовною на всі 100к!
Amethyst
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:29
а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
дякую
Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:31
Shaman написав:
а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
дякую
В додатку точно ні. На сторонніх мало б працювати
wolt450
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Додано: Суб 27 кві, 2024 13:43
wolt450 написав: Shaman написав:
а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
дякую
В
додатку точно ні
. На сторонніх мало б працювати
що це за
покращення
таке?
й давно так? бо два місяці тому ще дозволяло.
на сторонніх - це сторонніми сервісами?
Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 15:37
Shaman написав:
[
що це за
покращення
таке?
й давно так? бо два місяці тому ще дозволяло.
Минулого місяця (березень) переводило, а цього місяця вже ні.
Zochan
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:02
Shaman написав:
а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
Вітаю! Все так, розстрочку більше недоступно оформити за операціями оплати комунальних послуг в Sense SuperApp.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:06
Sense Bank написав: Shaman написав:
а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
Вітаю! Все так,
розстрочку більше недоступно
оформити за операціями оплати комунальних послуг в Sense SuperApp.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
як його тепер жити?
й бажано було б попереджувати
Shaman
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