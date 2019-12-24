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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1184118511861187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:54

  Sense Bank написав:Zochan Якщо переказувати за IBAN, то ліміт буде 150 000 грн на одну операцію, 500 000 грн на добу та 5 000 000 грн на місяць.
Щодо Р2Р з карток, то ліміт на одну операцію 29 999 грн, на добу 200 000 грн або 25 операцій, а на місяць 200 000 грн 100 операцій. Але враховуйте, що з Хамелеон можна переказати до 20 000 грн без комісії. З Вайт комісія за переказ буде 1%+5 грн від суми.
Переглянути ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank можете за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... rce=search

*Андрій

І ліміти на р2р для карток є загальними як на штовхання так і на тягнучку. Але з Вайта (не з Хамона!) стороння тягнучка буде таки безкоштовною на всі 100к!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:29

Re: Sense Bank

а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?

дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:31

  Shaman написав:а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?

дякую


В додатку точно ні. На сторонніх мало б працювати
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:43

  wolt450 написав:
  Shaman написав:а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?
дякую

В додатку точно ні. На сторонніх мало б працювати

що це за покращення таке? :cry:
й давно так? бо два місяці тому ще дозволяло.

на сторонніх - це сторонніми сервісами?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:37

Re: Sense Bank

Shaman написав:[
що це за покращення таке? :cry:
й давно так? бо два місяці тому ще дозволяло.

Минулого місяця (березень) переводило, а цього місяця вже ні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:02

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?

Вітаю! Все так, розстрочку більше недоступно оформити за операціями оплати комунальних послуг в Sense SuperApp.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:06

  Sense Bank написав:
  Shaman написав:а тепер оплата комунальних не переводиться в розстрочку?

Вітаю! Все так, розстрочку більше недоступно оформити за операціями оплати комунальних послуг в Sense SuperApp.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

як його тепер жити? :lol:

й бажано було б попереджувати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:14

Re: Sense Bank

  Shaman написав:як його тепер жити?

й бажано було б попереджувати

Наскільки мені відомо, то оплата по банеру в застосунку була обмежена.
Але якщо зробити операцію з МСС 4900 на іншому ресурсі — ви зможе оформити розстрочку.
На собі правда ще не перевіряв :roll:

Щодо попередження, то не завжди воно є(
Але ідею спробую проштовхнути колегам, можливо вийде новина або ж публікація у соцмережах.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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