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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59

  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13

Re: Sense Bank

M-Audio написав:
  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?

Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
Faceless
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