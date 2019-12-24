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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59
Amid написав: Бекас написав:копейка
А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?
В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC
Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13
M-Audio написав: Amid написав: Бекас написав:копейка
А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?
В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC
Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
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