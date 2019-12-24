Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59
Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13
Re: Sense Bank
Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:33
Добрий день 👋 29.04.2024 заплановані технічні роботи в сервісі Інвестиції та облігації в Sense SuperApp та Дії з 16:00 по 16:30. В цей період можливі помилки в процесі купівлі / продажу цінних паперів в Sense SuperApp та Дії.
*Андрій
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