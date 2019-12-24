Додано: Пон 29 кві, 2024 18:34

pepe написав: Будьте уважні з карткою АТБ.

Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.

Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.

Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку.. Будьте уважні з карткою АТБ.Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..

Вітаю! Все насправді прозоро, тому давайте разом з вами зараз розберимосяЗгідно тарифу картки комісії немає за переказ власних коштів. Але є комісія сервісу, і коли ви у застосунку робите переказ на картку в іншому банку, то можете відразу побачити яка буде комісія, тобто 1% + 5 грн.По картці АТБ немає ліміту на суму переказу без комісії.Щодо Хамелеону, то дійсно, по ньому є ліміт 20 000 грн / міс, коли перекази без комісії (мова йде про р2р).Проте, якщо по Хамелеону переказати більше 20 000 грн, то потім буде комісія згідно тарифу картки - 1% + 5 грн (вона така сама, як і комісія сервісу, але це не одне й теж саме). Але при переказі, ви її відразу не побачите, так як це не комісія сервісу. І нарахування буде лише тоді, коли сума пройде по рахунку.Сподіваюся пояснив різність між тарифом по картці та комісією сервісу.Також можна без комісії у застосунку на картки в інших банках переказувати кошти за реквізитами, якщо власні.Додам наступну статтю "Які тарифи на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?":Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️