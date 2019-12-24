RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59

  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
M-Audio
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 23.03.11
Подякував: 567 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13

Re: Sense Bank

M-Audio написав:
  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?

Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34811
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7975 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:33

Добрий день 👋 29.04.2024 заплановані технічні роботи в сервісі Інвестиції та облігації в Sense SuperApp та Дії з 16:00 по 16:30. В цей період можливі помилки в процесі купівлі / продажу цінних паперів в Sense SuperApp та Дії.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:24

01 червня 2024 року відбудуться зміни в Публічній пропозиції банку на укладання Договору про банківське обслуговування АТ «СЕНС БАНК», а саме запроваджується ліміт на зарахування p2p-переказів на картки Sense Bank з карток інших банків
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16602
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:13

Re: Sense Bank

Будьте уважні з карткою АТБ.
Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.
Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.
Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..
pepe
 
Повідомлень: 132
З нами з: 08.01.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:34

Re: Sense Bank

  pepe написав:Будьте уважні з карткою АТБ.
Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.
Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.
Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..

Вітаю! Все насправді прозоро, тому давайте разом з вами зараз розберимося :)
Згідно тарифу картки комісії немає за переказ власних коштів. Але є комісія сервісу, і коли ви у застосунку робите переказ на картку в іншому банку, то можете відразу побачити яка буде комісія, тобто 1% + 5 грн.
По картці АТБ немає ліміту на суму переказу без комісії.

Щодо Хамелеону, то дійсно, по ньому є ліміт 20 000 грн / міс, коли перекази без комісії (мова йде про р2р).
Проте, якщо по Хамелеону переказати більше 20 000 грн, то потім буде комісія згідно тарифу картки - 1% + 5 грн (вона така сама, як і комісія сервісу, але це не одне й теж саме). Але при переказі, ви її відразу не побачите, так як це не комісія сервісу. І нарахування буде лише тоді, коли сума пройде по рахунку.
Сподіваюся пояснив різність між тарифом по картці та комісією сервісу.

Також можна без комісії у застосунку на картки в інших банках переказувати кошти за реквізитами, якщо власні.

Додам наступну статтю "Які тарифи на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018551859

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12544
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:38

pepe І яки він, якщо відомо, то скажіть?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1185118611871188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, volny і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 256223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 13489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11877)
29.04.2024 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.