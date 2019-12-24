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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59

  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13

Re: Sense Bank

M-Audio написав:
  Amid написав:
  Бекас написав:копейка

А чому віртуальна не рятувала? Вона за кордоном не проходить? І чому доступу до додатку не було- це теж за кордоном так?


В Туреччині ніразу не зміг розрахуватися за допомогою NFC

Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?

Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:33

Добрий день 👋 29.04.2024 заплановані технічні роботи в сервісі Інвестиції та облігації в Sense SuperApp та Дії з 16:00 по 16:30. В цей період можливі помилки в процесі купівлі / продажу цінних паперів в Sense SuperApp та Дії.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:24

01 червня 2024 року відбудуться зміни в Публічній пропозиції банку на укладання Договору про банківське обслуговування АТ «СЕНС БАНК», а саме запроваджується ліміт на зарахування p2p-переказів на картки Sense Bank з карток інших банків
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:13

Re: Sense Bank

Будьте уважні з карткою АТБ.
Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.
Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.
Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..
pepe
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:34

Re: Sense Bank

  pepe написав:Будьте уважні з карткою АТБ.
Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.
Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.
Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..

Вітаю! Все насправді прозоро, тому давайте разом з вами зараз розберимося :)
Згідно тарифу картки комісії немає за переказ власних коштів. Але є комісія сервісу, і коли ви у застосунку робите переказ на картку в іншому банку, то можете відразу побачити яка буде комісія, тобто 1% + 5 грн.
По картці АТБ немає ліміту на суму переказу без комісії.

Щодо Хамелеону, то дійсно, по ньому є ліміт 20 000 грн / міс, коли перекази без комісії (мова йде про р2р).
Проте, якщо по Хамелеону переказати більше 20 000 грн, то потім буде комісія згідно тарифу картки - 1% + 5 грн (вона така сама, як і комісія сервісу, але це не одне й теж саме). Але при переказі, ви її відразу не побачите, так як це не комісія сервісу. І нарахування буде лише тоді, коли сума пройде по рахунку.
Сподіваюся пояснив різність між тарифом по картці та комісією сервісу.

Також можна без комісії у застосунку на картки в інших банках переказувати кошти за реквізитами, якщо власні.

Додам наступну статтю "Які тарифи на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018551859

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:38

pepe І яки він, якщо відомо, то скажіть?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:35

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Згідно тарифу картки комісії немає за переказ власних коштів. Але є комісія сервісу, і коли ви у застосунку робите переказ на картку в іншому банку, то можете відразу побачити яка буде комісія, тобто 1% + 5 грн.

Все прозоро, тільки підскажіть у якому пункті тарифів картки АТБ згадується про цю комісію? Якщо такого пункту немає, то ви вводите в оману користувача не згадуючи про додаткові витрати на переказ коштів.
Твердження про те, що я зможу побачити додаткову комісію теж відповідає дійсності, але незрозуміло звідки комісія, бо її в тарифах картки немає.
У наведеному вами посиланні
3.2.2. За рахунок власних коштів
через цифровий банк Sense SuperАpp:
- картка "ВИГОДА", оформлена/перевипущена від 03.12.2022;
- картка Сaméléon;
- картка "АТБ".

Не тарифікується (4)
до якого переказу відноситься?
pepe
 
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