Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:59
Який жах. А фізичні картки безконтактно працюють? Може в них просто якись взаємні сварки з гугл/еппл, як зі Старлінком (теж в Туреччині не працює, якщо хтось не в курсі)?
Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13
Re: Sense Bank
Ні, проблема саме в тому що більшість терміналів в невеликих містечках не мають безконтактної оплати. Принаймні в мене склалося таке враження.
В Істанбулі ніби проблем не було
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:33
Добрий день 👋 29.04.2024 заплановані технічні роботи в сервісі Інвестиції та облігації в Sense SuperApp та Дії з 16:00 по 16:30. В цей період можливі помилки в процесі купівлі / продажу цінних паперів в Sense SuperApp та Дії.
*Андрій
Додано: Пон 29 кві, 2024 17:24
01 червня 2024 року відбудуться зміни в Публічній пропозиції банку на укладання Договору про банківське обслуговування АТ «СЕНС БАНК», а саме запроваджується ліміт на зарахування p2p-переказів на картки Sense Bank з карток інших банків
Додано: Пон 29 кві, 2024 18:13
Re: Sense Bank
Будьте уважні з карткою АТБ.
Сьогодні попав на комісію, що не вказана у тарифах. При переказі коштів з картки АТБ на картку іншого банку (у тарифах картки переказ "не тарифікується") додаток малює комісію.
Виявляється, що це комісія додатку 1% + 5 грн.
Для хамелеона такої комісії немає і я на автоматі не звернув увагу на цю "підлість" зі сторони банку..
Додано: Пон 29 кві, 2024 18:34
Re: Sense Bank
Вітаю! Все насправді прозоро, тому давайте разом з вами зараз розберимося
Згідно тарифу картки комісії немає за переказ власних коштів. Але є комісія сервісу, і коли ви у застосунку робите переказ на картку в іншому банку, то можете відразу побачити яка буде комісія, тобто 1% + 5 грн.
По картці АТБ немає ліміту на суму переказу без комісії.
Щодо Хамелеону, то дійсно, по ньому є ліміт 20 000 грн / міс, коли перекази без комісії (мова йде про р2р).
Проте, якщо по Хамелеону переказати більше 20 000 грн, то потім буде комісія згідно тарифу картки - 1% + 5 грн (вона така сама, як і комісія сервісу, але це не одне й теж саме). Але при переказі, ви її відразу не побачите, так як це не комісія сервісу. І нарахування буде лише тоді, коли сума пройде по рахунку.
Сподіваюся пояснив різність між тарифом по картці та комісією сервісу.
Також можна без комісії у застосунку на картки в інших банках переказувати кошти за реквізитами, якщо власні.
Додам наступну статтю "Які тарифи на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?":
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 29 кві, 2024 18:38
pepe І які вони, якщо відомо, то скажіть?
сам спитав - сам і даю відповідь: Ліміти на зарахування p2p переказів на картки Сенс банк з карток інших банків з 01.06.2024 (Сумарний ліміт на всі рахунки відкриті в банку):
День - 400 000 грн (30 штук)
Тиждень - 400 000 грн (100 штук)
Місяць 1 000 000 грн (200 штук)
Востаннє редагувалось melkh в Пон 29 кві, 2024 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 кві, 2024 19:35
Re: Sense Bank
Все прозоро, тільки підскажіть у якому пункті тарифів картки АТБ згадується про цю комісію? Якщо такого пункту немає, то ви вводите в оману користувача не згадуючи про додаткові витрати на переказ коштів.
Твердження про те, що я зможу побачити додаткову комісію теж відповідає дійсності, але незрозуміло звідки комісія, бо її в тарифах картки немає.
У наведеному вами посиланні
до якого переказу відноситься?
Додано: Пон 29 кві, 2024 21:13
Re: Sense Bank
Маю картку Вигода від Сенс банку, час від часу щось купую в Епіцентрі, вже нарахувало ~460 бонусів, але при спробі їх вивести пише що їх недостатньо на рахунку. В когось таке було?
В умовах бачу що мінімальна сума виводу - 62,11 які після податків стають 50грн.
Додано: Пон 29 кві, 2024 21:23
Sense Bank's ДРС
Див.
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