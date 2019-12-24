|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 02:34
nighthawk5 написав:
Маю картку Вигода від Сенс банку, час від часу щось купую в Епіцентрі, вже нарахувало ~460 бонусів, але при спробі їх вивести пише що їх недостатньо на рахунку. В когось таке було?
В умовах бачу що мінімальна сума виводу - 62,11 які після податків стають 50грн.
Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11905
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob
, novichok
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1225
|256228
|
|
|14
|13490
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|