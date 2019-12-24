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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1186118711881189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 02:34

  nighthawk5 написав:Маю картку Вигода від Сенс банку, час від часу щось купую в Епіцентрі, вже нарахувало ~460 бонусів, але при спробі їх вивести пише що їх недостатньо на рахунку. В когось таке було?

В умовах бачу що мінімальна сума виводу - 62,11 які після податків стають 50грн.

Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:17

nighthawk5 Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення. По Вигоді можна повернути покупки, які здійснені:
* в торговельних центрах "Епіцентр";
* в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець товару був саме Епіцентр);
* в гіпермаркетах "Нова лінія".
* Проведені на суму 50 гривень і більше;
* Проведені за останні 365 календарних днів;
* Вже списані з рахунку і після списання пройшло від одного до трьох робочих днів

За ваші ~460 бонусів можна повернути покупку сумою до 370,30 грн.

*Андрій
Sense Bank
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