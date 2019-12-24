Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 02:34
Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:17
nighthawk5 Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення. По Вигоді можна повернути покупки, які здійснені:
* в торговельних центрах "Епіцентр";
* в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець товару був саме Епіцентр);
* в гіпермаркетах "Нова лінія".
* Проведені на суму 50 гривень і більше;
* Проведені за останні 365 календарних днів;
* Вже списані з рахунку і після списання пройшло від одного до трьох робочих днів
За ваші ~460 бонусів можна повернути покупку сумою до 370,30 грн.
*Андрій
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