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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1187118811891190>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 02:34

  nighthawk5 написав:Маю картку Вигода від Сенс банку, час від часу щось купую в Епіцентрі, вже нарахувало ~460 бонусів, але при спробі їх вивести пише що їх недостатньо на рахунку. В когось таке було?

В умовах бачу що мінімальна сума виводу - 62,11 які після податків стають 50грн.

Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:17

nighthawk5 Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення. По Вигоді можна повернути покупки, які здійснені:
* в торговельних центрах "Епіцентр";
* в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець товару був саме Епіцентр);
* в гіпермаркетах "Нова лінія".
* Проведені на суму 50 гривень і більше;
* Проведені за останні 365 календарних днів;
* Вже списані з рахунку і після списання пройшло від одного до трьох робочих днів

За ваші ~460 бонусів можна повернути покупку сумою до 370,30 грн.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:31

Вопросы по карте Red 2.0
Задача - пользоваться, не платя комиссий и процентов :D

Я правильно понимаю, что:

1) если карта оформлена 04 числа, то расчётный период с 04 апреля по 03 мая?
2) чтобы не платить комиссию 100 грн, нужно погасить траты до 04 мая, на всякий случай не включительно?
3) если РД выпадает на выходной, она сейчас не переносится на предыдущий будний?
4) в какой период будет включена комиссия 0,01% - в текущий, или в следующий?
5) покупки, которые нужно погасить, учитываются по дате блокировки, или по дате проводки по счёту?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:39

Driver 1. Так. Наприклад, договір по картці був підписаний 4 квітня 2023 року. Розрахунковим днем ​​буде вважатися кожне 4 число місяця, тобто 4 травня, 4 червня, 4 липня і т. д.
2. Так, щоб не платити 100 грн РКО, то на розрахункову дату має бути сума використаного ліміту менше 20 грн
3. Якщо розрахункова дата припадає на вихідний день, то списання відсотків та комісій, а також формування платежів відбудеться в цей же день.
4. 0,01% буде включатись в наступний
5. Враховуються операції, що вже пройшли по рахунку

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:43

  Driver написав:Вопросы по карте Red 2.0
Задача - пользоваться, не платя комиссий и процентов :D

Я правильно понимаю, что:

1) если карта оформлена 04 числа, то расчётный период с 04 апреля по 03 мая?
2) чтобы не платить комиссию 100 грн, нужно погасить траты до 04 мая, на всякий случай не включительно?
3) если РД выпадает на выходной, она сейчас не переносится на предыдущий будний?
4) в какой период будет включена комиссия 0,01% - в текущий, или в следующий?
5) покупки, которые нужно погасить, учитываются по дате блокировки, или по дате проводки по счёту?

1. первый РП с 4 по 4, последующие -- с 5 по 4(18:00). Ваащето нужно смотреть дату договора в Сенсе :idea:
2. до 18:00 4го проводка по счету (не карте)...В принципе, и до 19:00 канает, но нуна уметь :wink: Причем достаточно погасить отображаемую задолженность БЕЗ сумм в Рассрочке (самому нужно отминусовать!) и сумм трат еще НЕпроведенных по счету на 20:00 в РД (сможете? :wink: ). Допускается погрешность до 20- грн
3. не переносится
4. 1я такая комисс будет начислена во 2ю РД, и далее в каждую сл. РД будет начислено 0.01% за задолженность в грейсе на предыдущую РД
5. по проводке, т.е. +1..2дн от оплаты картой на стороннем ресурсе.

ПС. И помните, шо за 1 дн до РД Алка подменяет отображаемую задолженность в грейсе на общую задолженность под РКО. Поэтому если вы таки дотянули погашение грейса до РД (и готовы таки платить 100грн на грейс-62), то сумму в грейсе лучше выписать на ладошку :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 21:18

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення

Та власне що там по карті переважна більшість операцій - це покупки в Епіцентрі та Новій Лінії, їх суми в основному від 1000грн і більше. Перша операція, що підходить під критерії, взагалі датована груднем 2023. Але попри це, коли б не зайшов - завжди одне і теж вибиває: "недостатньо бонусів"
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 21:24

  nighthawk5 написав:
  Sense Bank написав:Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення

Та власне що там по карті переважна більшість операцій - це покупки в Епіцентрі та Новій Лінії, їх суми в основному від 1000грн і більше. Перша операція, що підходить під критерії, взагалі датована груднем 2023. Але попри це, коли б не зайшов - завжди одне і теж вибиває: "недостатньо бонусів"

Якщо ви хочете повернути бонуси через наш застосунок, то повертається 100% вартості покупки. Часткове повернення покупки недоступно.
Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Тому, якщо у вас 460 бонусів, а покупки на 1000грн і більше, через це і буде помилка, бо частково ви не повернете покупку(

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 21:30

коли вже відмінять оту жлобску комісію за РКО...
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 21:31

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую Вам за пояснення, тепер все зрозуміло)
Прогорнув виписку ще раз - знайшов одну транзакцію на 37 гривень, а всі решта взагалі понад дві тисячі. Буду накопичувати тоді далі)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 22:08

  nighthawk5 написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую Вам за пояснення, тепер все зрозуміло)
Прогорнув виписку ще раз - знайшов одну транзакцію на 37 гривень, а всі решта взагалі понад дві тисячі. Буду накопичувати тоді далі)

Завжди рада допомогти🤗
Ще як варіант, можете просто зробити покупку на потрібну суму і повернути потім бонуси)
Якщо бонусів 460, то покупка має бути не більше 370 грн.)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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