Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 02:34
Там є допомога ЗСУ бонусами, спробуй.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:17
nighthawk5 Скоріш за все справа в тому, що немає підходящої покупки для повернення. По Вигоді можна повернути покупки, які здійснені:
* в торговельних центрах "Епіцентр";
* в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець товару був саме Епіцентр);
* в гіпермаркетах "Нова лінія".
* Проведені на суму 50 гривень і більше;
* Проведені за останні 365 календарних днів;
* Вже списані з рахунку і після списання пройшло від одного до трьох робочих днів
За ваші ~460 бонусів можна повернути покупку сумою до 370,30 грн.
*Андрій
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:31
Вопросы по карте Red 2.0
Задача - пользоваться, не платя комиссий и процентов
Я правильно понимаю, что:
1) если карта оформлена 04 числа, то расчётный период с 04 апреля по 03 мая?
2) чтобы не платить комиссию 100 грн, нужно погасить траты до 04 мая, на всякий случай не включительно?
3) если РД выпадает на выходной, она сейчас не переносится на предыдущий будний?
4) в какой период будет включена комиссия 0,01% - в текущий, или в следующий?
5) покупки, которые нужно погасить, учитываются по дате блокировки, или по дате проводки по счёту?
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:39
Driver 1. Так. Наприклад, договір по картці був підписаний 4 квітня 2023 року. Розрахунковим днем буде вважатися кожне 4 число місяця, тобто 4 травня, 4 червня, 4 липня і т. д.
2. Так, щоб не платити 100 грн РКО, то на розрахункову дату має бути сума використаного ліміту менше 20 грн
3. Якщо розрахункова дата припадає на вихідний день, то списання відсотків та комісій, а також формування платежів відбудеться в цей же день.
4. 0,01% буде включатись в наступний
5. Враховуються операції, що вже пройшли по рахунку
*Андрій
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:43
1. первый РП с 4 по 4, последующие -- с 5 по 4(18:00). Ваащето нужно смотреть дату договора в Сенсе
2. до 18:00 4го проводка по счету (не карте)...В принципе, и до 19:00 канает, но нуна уметь Причем достаточно погасить отображаемую задолженность БЕЗ сумм в Рассрочке (самому нужно отминусовать!) и сумм трат еще НЕпроведенных по счету на 20:00 в РД (сможете? ). Допускается погрешность до 20- грн
3. не переносится
4. 1я такая комисс будет начислена во 2ю РД, и далее в каждую сл. РД будет начислено 0.01% за задолженность в грейсе на предыдущую РД
5. по проводке, т.е. +1..2дн от оплаты картой на стороннем ресурсе.
ПС. И помните, шо за 1 дн до РД Алка подменяет отображаемую задолженность в грейсе на общую задолженность под РКО. Поэтому если вы таки дотянули погашение грейса до РД (и готовы таки платить 100грн на грейс-62), то сумму в грейсе лучше выписать на ладошку
Додано: Вів 30 кві, 2024 21:18
Re: Sense Bank
Та власне що там по карті переважна більшість операцій - це покупки в Епіцентрі та Новій Лінії, їх суми в основному від 1000грн і більше. Перша операція, що підходить під критерії, взагалі датована груднем 2023. Але попри це, коли б не зайшов - завжди одне і теж вибиває: "недостатньо бонусів"
Додано: Вів 30 кві, 2024 21:24
Якщо ви хочете повернути бонуси через наш застосунок, то повертається 100% вартості покупки. Часткове повернення покупки недоступно.
Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Тому, якщо у вас 460 бонусів, а покупки на 1000грн і більше, через це і буде помилка, бо частково ви не повернете покупку(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 30 кві, 2024 21:31
Re: Sense Bank
Додано: Вів 30 кві, 2024 22:08
Завжди рада допомогти🤗
Ще як варіант, можете просто зробити покупку на потрібну суму і повернути потім бонуси)
Якщо бонусів 460, то покупка має бути не більше 370 грн.)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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