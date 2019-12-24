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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 22:26
Sense Bank написав: nighthawk5 написав: Sense Bank написав:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Дякую Вам за пояснення, тепер все зрозуміло)
Прогорнув виписку ще раз - знайшов одну транзакцію на 37 гривень, а всі решта взагалі понад дві тисячі. Буду накопичувати тоді далі)
Завжди рада допомогти🤗
Ще як варіант, можете просто зробити покупку на потрібну суму і повернути потім бонуси)
Якщо бонусів 460, то покупка має бути не більше 370 грн.)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
І (спробувати) повернути покупку можна протягом останніх 30дн, бо далі така можливість згорає і треба робити нову співвідносну покупку під повернення
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