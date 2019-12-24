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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1187118811891190

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 22:26

  Sense Bank написав:
  nighthawk5 написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую Вам за пояснення, тепер все зрозуміло)
Прогорнув виписку ще раз - знайшов одну транзакцію на 37 гривень, а всі решта взагалі понад дві тисячі. Буду накопичувати тоді далі)

Завжди рада допомогти🤗
Ще як варіант, можете просто зробити покупку на потрібну суму і повернути потім бонуси)
Якщо бонусів 460, то покупка має бути не більше 370 грн.)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

І (спробувати) повернути покупку можна протягом останніх 30дн, бо далі така можливість згорає і треба робити нову співвідносну покупку під повернення
Amethyst
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Повідомлень: 5332
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:09

А ось вже і травень, останній місяць весни 💐
Сподіваюся ваш ранок сьогодні розпочався добре, і пройде день на відмінно!

Також не забувайте обрати категорії кешбеку, перевірити чи вчасно ппередали дані показники лічильників 😉

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12549
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:18

Re: Sense Bank

Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?
Incasso
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Повідомлень: 83
З нами з: 22.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:20

Re: Sense Bank

До кінця опердня будуть на єПідтримці.
Але на Моню прийдуть на годину раніше )
Amethyst
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Повідомлень: 5332
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:27

Re: Sense Bank

Підкажіть ,будь ласка, покупка овдп в сенсбанку за кредитні кошти з комісією чи без? Дякую!
mykhailets7
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Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:34

Влад Коваль, перелогинтеся
Amethyst
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Подякував: 404 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:39

  Amethyst написав:Влад Коваль, перелогинтеся

Хто такий Влад Коваль?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:52

Re: Sense Bank

Тарас Гук -- початківець.
Повно ж на Ютьюбі
Amethyst
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Повідомлень: 5332
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
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  #<1 ... 1187118811891190
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