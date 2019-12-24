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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:37
Incasso написав:
Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?
По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:57
Ой+ написав: Incasso написав:
Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?
По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.
а що сталось
завжди був топчиком -до 14 00 винь да полож
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:00
посетитель написав: Amethyst написав:
Влад Коваль, перелогинтеся
Хто такий Влад Коваль?
це не гук, це був набагато раніше якийсь крєндєль, що спалив схему в Приватбанку
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:01
greenozon написав:
а що сталось
Наразі спостерігаємо певну затримку із виплатами, але це не привід для хвилювання, працюємо в супер-режимі, аби кошти ви отримали якомога швидше 😊
Тому очікуємо разом, та тримаємо кулачки 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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sens
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