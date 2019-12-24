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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:37
Incasso написав:
Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?
По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:57
Ой+ написав: Incasso написав:
Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?
По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.
а що сталось
завжди був топчиком -до 14 00 винь да полож
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:00
посетитель написав: Amethyst написав:
Влад Коваль, перелогинтеся
Хто такий Влад Коваль?
це не гук, це був набагато раніше якийсь крєндєль, що спалив схему в Приватбанку
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:01
greenozon написав:
а що сталось
Наразі спостерігаємо певну затримку із виплатами, але це не привід для хвилювання, працюємо в супер-режимі, аби кошти ви отримали якомога швидше 😊
Тому очікуємо разом, та тримаємо кулачки 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:57
Sense Bank
З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!
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AlexTk
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:02
AlexTk написав:
З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!
Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:03
Sense Bank написав: AlexTk написав:
З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!
Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎
А, злякалися і швиденько повернули? Більше так не робіть!
Якщо серйозно, то, мабуть, коли зімнювали ціну, ця ОВДП зникла з запропонованих до купівлі, що логічно, але нелогічно, що вона зникла також з інвестпортфеля. Тобто розумію, що ОВДП під час зміни ціни має бути недоступною для купівлі-продажу, але ж не так жорстко.
Востаннє редагувалось AlexTk
в Чет 02 тра, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:06
AlexTk написав:
швиденько повернули?
Тобто вже все на своєму законному місці, правильно?!)
Дякую, рівень мого серцебиття прийшов в норму 😊
На секунду подумав, що хтось поцупив ваші ОВДП, адже хто не хоче відчути себе мудрим інвестором, хоча на б на хвильку 😁
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:20
А чому Сенс може відхиляти купівлю ОВДП в Дії? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Чет 02 тра, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:40
Ferlakur написав:
А чому Сенс може відхиляти купівлю ОВДП? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Вітаю! Вже поспішаю до вас у ПП, щоб уточнити ваші дані та допомогти вам
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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