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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1188118911901191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:37

  Incasso написав:Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?

По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:57

  Ой+ написав:
  Incasso написав:Якщо погашення ОВДП 1.05.24 з поверненням коштів на карту, то до якого часу відбувається ця процедура? Взагалі, як відбувається повернення коштів, діліться досвідом?

По швидкості сьогоднішнього погашення з усіх брокерів сенс поза конкуренцією - вже всі погасили крім нього.


а що сталось
завжди був топчиком -до 14 00 винь да полож
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:00

  посетитель написав:
  Amethyst написав:Влад Коваль, перелогинтеся

Хто такий Влад Коваль?


це не гук, це був набагато раніше якийсь крєндєль, що спалив схему в Приватбанку
:D
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:01

Re: Sense Bank

  greenozon написав:а що сталось

Наразі спостерігаємо певну затримку із виплатами, але це не привід для хвилювання, працюємо в супер-режимі, аби кошти ви отримали якомога швидше 😊
Тому очікуємо разом, та тримаємо кулачки 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:57

Sense Bank
З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:02

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!

Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:03

  Sense Bank написав:
  AlexTk написав:З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!

Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎

А, злякалися і швиденько повернули? Більше так не робіть!
Якщо серйозно, то, мабуть, коли зімнювали ціну, ця ОВДП зникла з запропонованих до купівлі, що логічно, але нелогічно, що вона зникла також з інвестпортфеля. Тобто розумію, що ОВДП під час зміни ціни має бути недоступною для купівлі-продажу, але ж не так жорстко.
Востаннє редагувалось AlexTk в Чет 02 тра, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:06

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:швиденько повернули?

Тобто вже все на своєму законному місці, правильно?!)
Дякую, рівень мого серцебиття прийшов в норму 😊
На секунду подумав, що хтось поцупив ваші ОВДП, адже хто не хоче відчути себе мудрим інвестором, хоча на б на хвильку 😁
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:20

Re: Sense Bank

А чому Сенс може відхиляти купівлю ОВДП в Дії? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 02 тра, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:40

Re: Sense Bank

  Ferlakur написав:А чому Сенс може відхиляти купівлю ОВДП? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.

Вітаю! Вже поспішаю до вас у ПП, щоб уточнити ваші дані та допомогти вам :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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