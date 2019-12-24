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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:38
Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності 😔
Зараз спостерігаються проблема із відображенням рахунків та входом у застосунок. Наші спеціалісти вже працюють над виправленням.
Як все запрацює, я відразу відпишусь.
Сподіваюся на ваше розуміння 🙏️
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Чет 02 тра, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:52
Sense Bank
, візьміть календарик і позначайте дні, коли Sense лежить.
Потім оформить картку іншого банку й порівняйте результат
Реферальні посилання користувачі форуму можуть надати
ps Прибийте вже Sense ну хоча б на місяць, але виправте ці падіння, щоб надалі не падати декілька років.
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Howl
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:16
Howl написав:
ps Прибийте вже Sense ну хоча б на місяць, але виправте ці падіння, щоб надалі не падати декілька років.
Вітаю! На жаль, не всьо так однозначно (с)
Є процеси, котрі впливають на роботу застосунку.
Тому якщо щось подібне виникає, намагаємося швидко все пофіксити та швидко "підняти" застосунок.
Вибачаюся за незручності
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 12556
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1312 раз.
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Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
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