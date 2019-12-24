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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1189119011911192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:38

upd: застосунок працює, картки відображаються

Вибачте, будь ласка, за тимчасові незручності 😔
Зараз спостерігаються проблема із відображенням рахунків та входом у застосунок. Наші спеціалісти вже працюють над виправленням.

Як все запрацює, я відразу відпишусь.
Сподіваюся на ваше розуміння 🙏️

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 02 тра, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:52

Re: Sense Bank

Sense Bank, візьміть календарик і позначайте дні, коли Sense лежить.
Потім оформить картку іншого банку й порівняйте результат ;)

Реферальні посилання користувачі форуму можуть надати :)

ps Прибийте вже Sense ну хоча б на місяць, але виправте ці падіння, щоб надалі не падати декілька років.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:16

Re: Sense Bank

  Howl написав:ps Прибийте вже Sense ну хоча б на місяць, але виправте ці падіння, щоб надалі не падати декілька років.

Вітаю! На жаль, не всьо так однозначно (с)
Є процеси, котрі впливають на роботу застосунку.
Тому якщо щось подібне виникає, намагаємося швидко все пофіксити та швидко "підняти" застосунок.

Вибачаюся за незручності :(

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:11

Re: Sense Bank

Сделайте так чтобы можно было менять неиспользуемые категорию кешбека на другие - остальные банки это давно уже сделали.
vpchelko
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