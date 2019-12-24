RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1190119111921193

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 96
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:12

  Sense Bank написав:
  vpchelko написав:Сделайте так чтобы можно было менять неиспользуемые категорию кешбека на другие - остальные банки это давно уже сделали.

На скільки мені відомо, то таке є лише у Моно. Так, змінити не використані категорії у них можна, але і цих категорій може бути лише дві. В той час у нас цих категорій може бути до 7 із 12 запропонованих. Тому у кожного є свої переваги.

*Андрій

Нет - Есть возможность выбрать: в Изи - от таса! В А-Банке! В - Пубме!

Ну эт я пишу из личного опыта... так мне кажется оно работает...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 05.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:36

  Sense Bank написав:
  AlexTk написав:З інвестпортфеля вкрали ОВДП 226286. Поверніть взад!

Ми не крадії, тому якщо щось зникло - повернемо 😉
Вже біжу до вас у приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані!
З повагою, Володимир 💎

Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?
l_e_x
 
Повідомлень: 119
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:45

Re: Sense Bank

  l_e_x написав:Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?

Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12560
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:51

  Sense Bank написав:
  l_e_x написав:Сьогодні в мене зникли ОВДП 4000229025. Це так і має бути, щоб кожного дня у когось щось зникало?

Звичайно так не має бути(
Відпишусь вам в приватні повідомлення, аби уточнити ваші дані - уточню в чому проблема 👌
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)
l_e_x
 
Повідомлень: 119
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59

Re: Sense Bank

  l_e_x написав:Вже все повернулося. Мабуть написання повідомлення тут якось впливає)

Трішки магії не завадить в наш час 😉
Прийшлось всі свої чакри напружити, аби проблему вирішити якомога швидше!
Ваш чаклун, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12560
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1190119111921193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1225 256593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 19:04
WallNutPen
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 13755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.